Osteria Grande, rapina bar mascherato da Scary Movie: finisce malissimo

E’ entrato nel bar lungo la via Emilia all’incrocio con Osteria Grande, nel Comune di Castel San Pietro Terme, con il volto coperto da una maschera di scary movie intimando una rapina ma è stato rincorso e messo in fuga dal titolare dell’attività. E’ successo giovedì sera poco dopo le 23. Da quanto si apprende un uomo dall’accento italiano ha fatto irruzione nel bar armato di coltello e con indosso la maschera della celebre pellicola cinematografica, ma il proprietario del bar, di origine asiatica, senza esitare ha afferrato un bastone dietro al bancone e dopo averlo colpito lo ha rincorso mettendolo in fuga. Il maldestro rapinatore è fuggito a gambe levate con in mano “solo” qualche pacchetto di chewingum.

Sembra che poco prima delle 23 di venerdì, una rapina sia stata tentata anche in un bar di Ozzano. Indagini su quanto accaduto sono in corso, e al vaglio degli inquirenti ci sarebbero i nastri di videosorveglianza del bar di Osteria Grande, e quelle di videosorveglianza lungo la via Emilia.