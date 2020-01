Rapina in negozio alla Barca: titolare minacciata con una pistola

Rapina a segno alla Barca. intorno alle 19 di ieri, poco prima della chiusura, un negozio di articoli per animali di piazza Capitini è stato preso di mira da un uomo, che sotto minaccia di una pistola -non si sa se autentica o meno- è riuscito a portare via 680 euro dalla cassa dell'esercizio.

Dopo il fatto a dare l'allarme è stata la titolare del punto vendita e sul posto è arrivata una volante della polizia. All'interno del locale sembra non ci siano telecamere, ma non è escluso che da una visione degli occhi elettronici della zona si possa risalire all'identità del malvivente.

Secondo il racconto della vittima dell'episodio, sembra che l'uomo fosse solo. Avvolto da u cappuccio e da una sciarpa, il malvivente è stato di pochissime parole e si è fatto consegnare il denaro, per poi fuggire a bordo di una bicicletta.