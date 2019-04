La derubano nel negozio, lei reagisce: gomitate e spintoni

E' stata la stessa cliente derubata nel negozio a dare l'allarme, la la ladra ha cercato di divincolarsi con gomitate e spintoni. E' finito in un arresto di una cittadina bulgara di 37 anni, l'episodio consumatosi ieri pomeriggio al punto vendita di H&M di via Ugo Bassi ai danni di una cittadina ucraina di 25 anni.

Quando sono arrivati gli agenti, chiamati dalla stessa vittima, la donna è stata ammanettata e portata in questura. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, sembra che la ladra abbia agito con una complice: mentre questa spingeva la 25enne, l'altra donna metteva le mani nello zainetto della vittima per portare via poi il portafogli con dentro i documenti e 90 euro circa. L'accusa per la 37enne è di rapina. La complice invece è riuscita a fuggire.