Sorprende il ladro negli spogliatoi dell'ospedale: aggredita con lo spray al peperoncino

Lo ha inseguito fino a che questo non ha lasciato perdere le sue intenzioni, ma prima lui le ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi. Disavventura per una infermiera bolognese di 47 anni, che nel pomeriggio di ieri ha messo in fuga un ladro nel reparto geriatria dell'ospedale Sant'Orsola.

L'uomo è stato sorpreso intorno alle 16 dalla 47enne, dentro la stanza dei dipendenti, con in mano proprio il portafoglio della donna. La professionista ha immediatamente ingaggiato una colluttazione con il soggetto, spingendolo in malo modo fuori dal locale.

Durante i momenti concitati il malvivente ha però tirato fuori dalla tasca lo spray per difesa personale e lo ha indirizzato sugli occhi della malcapitata. Poi è fuggito, lasciando il portafogli. La donna non si è però persa d'animo, e dopo essersi sciacquata il viso, è corsa giù per le scale nel vano tentativo di riacchiappare il soggetto.

E' stata una collega della 47enne, dopo diversi minuti, ad avvertire la polizia, che dopo alcune ricerche in zona non ha potuto fare altro che raccogliere le testimonianze dell'accaduto. Durante il sopralluogo i poliziotti hanno rinvenuto il cacciavite utilizzato per scassinare l'ufficio dove è avvenuto il furto. Lo stesso ladro avrebbe cercato di entrare anche dentro un altro locale, prima dell'episodio in questione.