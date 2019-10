Rapinarono minorenni coetanei, in carcere un membro della baby gang

Presero di mira un gruppetto di ragazzini coetanei in piazza dei Tribunali, per poi rapinarli di un centinaio di euro. Ora, a distanza di due anni, un membro del gruppo, un 22enne originario del Kosovo, è stato arrestato e portato al carcere minorile del Pratello. La squadra mobile di Bologna ha rintracciato il ragazzo presso la sua abitazione.

L'episodio contestato risale all'agosto del 2016. In compagnia di altre persone, il soggetto allora solo 17enne, riuscì con pressioni e minacce a farsi consegnare da un gruppo di coetanei la somma di denaro, fiancheggiato dagli altri ragazzi. All'epoca vennero fermati e denunciati per rapina aggravata dopo qualche giorno e per tutti si aprirono le porte di diverse comunità per minori. Ora l'aggravio della misura. La pena residua da scontare è di un anno e trecento euro di ammenda.