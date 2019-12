Agguati, rapine, coltelli e schiamazzi: una notte movimentata in Piazza Verdi

Piazza Verdi, serata movimentata fra rapine, coltelli e schiamazzi. E' la Polizia a fare il report di un mercoledì di controlli e servizi di prevenzione nel cuore della zona universitaria. Un intervento è scattato intorno alle 22 per una rapina con vittima un ragazzo di 30 anni il quale ha subito lo strappo di una borsa contenente una felpa e un caricabatterie: la pattuglia è riuscita a fermare l'autore del gesto sempre in zona. Denunciato un ragazzo marocchino classe '98 irregolare e con precedenti specifici e per droga. Addosso aveva proprio quella felpa rubata.

Nell'ambito degli stessi controlli, alle 20, un gambiano del 2000 (già conosciuto per droga e regolare sul territorio) è stato trovato con un coltelloe denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

All'una e mezza di notte invece un veronese del '99, ubriaco e molesto in via de' Castagnoli, è stato sanzionato in via amministrativa per schiamazzi.