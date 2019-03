Rapina con pistola in ufficio postale, derubato anche un cliente

Rapina in ufficio postale. Verso le 13 le poste di via di Saliceto sono state prese di mira da due soggetti che, entrati a volto coperto con una sciarpa, sono riusciti a prendere almeno 3500 euro, per poi fuggire.

Sul posto sono arrivate alcune volanti e la Squadra Mobile. In base a quanto ricostruito fino a ora, i due si sarebbero fatti avanti mentre un cliente stava ancora completando una transazione allo sportello. I due, brandendo quella che a prima vista è sembrata un'arma vera, hanno minacciato tutti i presenti, prelevato il denaro contante del cliente, per poi fuggire subito dopo. Nessuno si è fatto male, ma una delle addette è stata colta da un lieve malore per lo shock.