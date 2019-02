Pianoro: rapina a mano armata alle Poste

Rapina alle Poste a Pianoro Nuovo, in via Matteotti, angolo via Gramsci. E' successo nella tarda mattina di oggi, alle 12:40, quando un malvivente, con il volto coperto e armato di pistola ,è entrato nell'ufficio minacciando i dipendenti. Dopo essersi fatto consegnare del denaro contante, l'uomo è fuggito a piedi. Non si esclude che ad attenderlo più avanti ci fosse un complice a bordo di una vettura.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pianoro e del Norm di San Lazzaro. Ancora da quantificare il bottino, e indagini sono in corso. Difficile al momento stabilire se la pistola utilizzata per intimorire i dipendenti fosse vera o falsa.

La settimana scorsa a finire nel mirino di un malvivente è stato l'ufficio postale di Idice, lungo la via Emilia a San Lazzaro. In questo caso a entrare in azione è stato un uomo armato di pistola che con il volto coperto da una sciarpa è risucito a farsi consegnare poche centinaia di euro da una delle cassiere.