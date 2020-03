Arresto in zona U: rapina allo sportello postamat, in manette 37enne

E' stato arrestato per tentata rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio, un cittadino tunisino di 37 anni, gravato da numerosi precedenti.

E' accaduto in via De Castagnoli, in zona universitaria, ieri, 20 marzo, alle 18.30 circa. Lo straniero ha avvicinato un ragazzo 26enne pugliese che stava prelevando i contanti allo sportello postamat, Dopo avergli proposto di acquistare stupefacenti, mostrandogli tre involucri, ha spostato con forza il giovane appropriandosi dei 70 euro appena erogati dallo sportello.

La vittima non si è arresta e ha iniziato a urlare facendo allontanare il ladro, poi lo ha seguito senza mai perderlo di vista e ha chiamato il 113.

Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato, grazie alle descrizioni, pochi minuti dopo in Piazza Verdi. E' stato perquisito e trovato in possesso di 0.45 gr di Ketamina. Oltre all'arresto per tentata rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio, è stato anche denunciato per inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio.