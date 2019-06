Rapina con pistola alle poste di via San Mamolo

Rapina a segno alle poste di via San Mamolo. Secondo quanto si apprende alcuni due uomini sono entrati dentro la filiale del civico 62, a ridosso dell'orario di chiusura degli sportelli. Sul posto la Polizia, che sta eseguendo i primi accertamenti. Non si conosce ancora l'entità del bottino. I malviventi sono entrati in azione quando ancora alcuni clienti erano dentro la filiale.

Entrambi a volto coperto, descritti come italiani sui 35-40 anni, hanno gridato ai presenti di non muoversi, mentre uno dei due brandiva una pistola, non si sa se giocattolo o meno. "Stavo per ritirare una raccomandata -racconta un uomo presente al momento della rapina a Bolognatoday- quando sono entrati e hanno gridato qualcosa come: 'Se state fermi e non fate i cretini non succede nulla". I rapinatori si sarebbero fatti consegnare dalle casse il contante, poi, forse spaventati, si sono dati alla fuga, pare a bordo di un'auto.

Notizia in aggiornamento