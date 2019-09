Rapina a mano armata al pub: bottino da 10mila euro, dipendenti chiusi nello sgabuzzino

Un bottino da 10mila euro: cinquemila in contanti e l'altra metà in buoni ticket. È questo l'esito di una rapina a mano armata avvenuta stanotte intorno alle 3 al pub birreria Wiener Haus di viale Tito Carnacini. Vicino al centro commerciale Meraville. Quando i rapinatori sono entrati nel locale, all'orario di chiusura, all'interno c'erano soltanto quattro dipendenti.

Tre di loro, erano in quattro, tutti incappucciati, con pistole dal tappo rosso non visibile - e quindi non è chiaro se fossero giocattolo o meno - si sono fatti consegnare l'incasso tra soldi e buoni pasto. Prima di andare via, poi rapinatori hanno chiuso i dipendenti in una stanza e hanno intimato loro di rimanere all'interno finché non se ne fossero andati. Solo allora infatti i dipendenti sono riusciti a chiamare la polizia.

Sul posto è arrivata una volante del commissariato Bolognina e la squadra Mobile. Le forze dell'ordine sono al lavoro, anche esaminando le telecamere della zona, per ricostruire la dinamica. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, sembra che almeno uno dei quattro rapinatori parlasse italiano.