San Ruffillo, rapinato e spintonato dopo il prelievo al bancomat

Ieri alle 16.20 al Centro Commerciale di San Ruffillo un uomo, cittadino sloveno di 56 anni, ha prelevato del denaro al Postamat e subito dopo è stato aggredito e rapinato, riportando diverse ferite alla gamba ed escoriazioni al volto.

Stano a quanto ricostruito dagli agenti, il signore è finito nel mirino del rapinatore subito dopo aver prelevato il denaro. Il 56enne però ha reagito con forza al tentativo del giovane di impossessarsi dei soldi: ne è nata una colluttazione, i due sono finiti a terra. ma il ragazzo poi è fuggito con la somma, lasciando l'uomo dolorante a terra.

La scena però è stata interamente notata da un testimone, un 21enne moldavo che in quel momento passava di lì per caso. Immediata è stata la chiamata al 113, che ha poi coordinato l'intervento di altre volanti.

Alla fine, dopo un breve inseguimento, il giovane rapiantore è stato fermato dalle volanti all'incrocio tra via Torino e via Po: si tratta di un 25enne, senza fissa dimora e con qualche precedente ma non per rapina. Il ragazzo, di origini calabresi, non ha risparmiato di fronteggiare i poliziotti prima di essere bloccato e ammanettato dagli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio. Ora dovrà vedersela con una accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ferita, con una prognosi di 30 giorni anche la vittima. Sono in corso altri accertamenti per capire se il giovane abbia a che fare con altri episodi simili, avvenuti nella zona nei mesi scorsi.