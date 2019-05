Banda di ragazzine nei guai: bullizzano e derubano i ragazzi più piccoli

Una diciottenne è stata arrestata e le sue due amiche di quindici e diciassette denunciate: in tre, come una vera banda di prepotenti, si erano organizzate per bullizzare e derubare dei ragazzini delle scuole medie, compagni di scuola della più piccola del gruppo. A raccontare la notizia, avvenuta qualche giorno fa, Il Resto del Carlino di Bologna.

La quindicenne aveva cominciato con l'accusare un compagno di classe, un tredicenne iscritto alle medie di via De Nicola, di averle rotto il telefonino. Al suonare delle campanella sembra che la cosa si sia chiusa e i ragazzi escono: lei però si fa raggiungere dalle due sue amiche fuori da scuola e lì è cominciato il tutto: hanno accerchiato il ragazzino che avrebbe rotto il cellulare spaventandolo. Alla fine, non lui, ma l'altro è costretto a consegnare lo smartphone dopo qualche strattone.

Le tre fuggono e salgono a bordo di un bus, mentre le due vittime chiamano il 113. Dopo un rapido cambio di mezzo per tentare di sfuggire agli agenti, la Polizia alla fine raggiunge le ragazzine che vengono bloccate e controllate. Per la maggiorenne scattano le manette e la direttissima ha confermato il furto aggravato con strappo in concorso e l’obbligo di firma in attesa del processo.