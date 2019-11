Rapina in tabaccheria: minacciate con un martello

Rapina in tabaccheria riuscita ieri sera. E' successo intorno alle 18 al civico 13 di via Mengoli, dove un uomo, armato di un martello e con il casco integrale calato in testa ha minacciato la signora dietro il bancone e una cliente presente per poi farsi consegnare dei contanti e fuggire con un migliaio di euro.

Una volta portato a termine il colpo, l'uomo è fuggito in direzione di via Azzurra. Sul fatto indaga la squadra mobile, ma non ci sarebbero elementi utili dalle telecamere di sorveglianza.

Alcuni indizi sono comuni con un'altra rapina, consumata il mattino dopo in una vicina banca. In entrambi i casi non risultano feriti.