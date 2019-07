Turista bolognese rapinato del rolex: tre in manette

Un bolognese in villeggiatura a Rimini è stato rapinato del suo rolex da 26mila euro. E' successo nella notte tra sabato e domenica, quando l'uomo, cinquantenne, stava passeggiando assieme alla moglie in viale Carducci, di rientro in albergo in località Perla Verde..

Il malvivente, che indossava un casco e che ha aggredito la vittima alle spalle e ha sfilato con forza l'accessorio dal braccio del signore. In una manciata di momenti poi, lo stesso ladro è salito a bordo di un grosso scooter guidato da un complice: insieme si sono dati alla fuga.

Ai Carabinieri della locale stazione, già in allerta per episodi simili nella zona, è bastato poco tempo per risalire agli autori del furto con strappo, una banda di tre soggetti, che è stata arrestata. Addosso ai tre i militari hanno trovato anche quanto asportato poche ore prima: il rolex è stato quindi restituito al cinquantenne. I tre malviventi sono stati tutti arrestati.

