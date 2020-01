Rapina Unicredit via Rizzoli: in carcere anche il secondo rapinatore, si è costituito

"Grazie alla prontezza di Squadra mobile e Upg siamo riusciti ad arrestare in flagranza un rapinatore e in meno di 24 ore l'altro, acquisendo elementi sufficienti per far emettere il fermo della Procura e farlo sentire braccato, così da scegliere di costituirsi". Con queste parole il capo della Squadra mobile di Bologna Luca Armeni commenta l'arresto del secondo rapinatore della filiale dell'Unicredit di via Rizzoli.

Si tratta di G.P., 29enne del casertano come il suo complice, S.M. di tre anni più giovane, fermato subito dopo il colpo alle 13.30 circa di ieri e che come lui lavorava in un cantiere edile in centro a Bologna. A chiamare il 113 alle 13 circa una dipendente che si trovava al secondo piano della filiale e ha assistito alla rapina: come confermato anche dalle immagini della telecamera di sorveglianza, due persone con il cappuccio sono entrate e hanno estratto il coltello.

Durante l'arresto del primo rapinatore, la Polizia aveva notato due persone che si erano avvicinate incuriosite, ovvero il suocero e il cognato di S.M., anche loro muratori impiegati nel cantiere del centro storico, risultati estranei ai fatti. Una volta avuta la lista dei dipendenti, all'appello mancava solo G.P., domiciliato a Modena, ma alle 19.30 di ieri le telecamere della stazione centrale lo avevano ripreso mentre saliva su un treno diretto a Caserta. La Polizia è andata ad aspettarlo sotto casa, ma il 29enne si è consegnato questa notte alle 3.30 in caserma della zona.