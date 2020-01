Rapina all'Unicredit: arrestato operaio, il colpo messo a segno mentre era in "pausa pranzo"

Era in pausa pranzo S.M., operaio del casertano 26enne, che ieri, insieme a un complice ancora ricercato dalla Squadra mobile, è entrato all'Unicredit di via Rizzoli armato di coltello a seghetto, ma è stato arrestato in via degli Orefici dopo la fuga a piedi.

A chiamare il 113 alle 13 circa una dipendente che si trovava al secondo piano della filiale e ha assistito alla rapina: come confermato anche dalle immagini della telecamera di sorveglianza, due persone con il cappuccio sono entrate e hanno estratto il coltello. La Polizia è arrivata sul posto mentre i rapinatori stavano uscendo dalla banca e, mentre uno, almeno per il momento, ha fatto perdere le sue tracce, il 26enne è fuggito in direzione quadrilatero, dove è stato bloccato.

I rapinatori hanno scavalcato il bancone delle casse e arraffato 6 blister contenenti monete per un totale di 480 euro; uno di loro, passando alle spalle di una cassiera, le ha provocato un'abrasione con la lama. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso e ne avrà per 5 giorni. Il bottino è stato disseminato per strada, come hanno riferito i passanti, ma la Polizia non ha rinvenuto i blister lungo il tragitto.

L'arrestato, che ha ammesso le sue responsabilità, ha qualche precedente per reati contro il patrimonio e di droga: è un operaio in trasferta, impegnato in nun cantiere nel centro cittadino, in pausa pranzo, ha messo a segno il colpo.