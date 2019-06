Rapina a mano armata in Valsamoggia, ragazzini vittime di una imboscata

Rapina a amano armata per le strade di Valsamoggia. E' accaduto martedì scorso, ai danni di un gruppetto di ragazzini, intorno alle 23, in via Scorzoni a Calcara. Assaliti da tre soggetti - due minori e un maggiorenne - i mal capitati sono stati derubati di catenine d'oro e orologi , sotto l a minaccia di colt elli e anche di una pistola, risultata poi essere a gas.

Da quanto si apprende, i l gruppetto è stato assalito dai tre che, a volto travisato, sono spuntati improvvisamente da un cespuglio. Con violenza i malintenzionati si sono rivolti ai ragazzini, intimando loro di consegnare gli oggetti di valore. Con il bottino in pugno, circa 1500 euro il valore, i tre sono poi fuggiti via.

Denunciato l'accaduto ai carabinieri, si è però scoperto che i ragazzini erano stati vittime di subdolo piano, ovvero proprio uno dei rapinati era in realtà in accordo con gli aggressori. Mentre i tre avevano il compito di portare materialmente a termine la rapina, il complice aveva invece l'incarico di condurre le vittime in un luogo isolato dove poter agire indisturbati. Parte della refurtiva è stata infatti trovata nelle abitazioni dei ragazzi autori del gesto, residenti con le loro famiglie nel comune di Castelfranco Emilia.

Per i quattro balordi è così scattata una denuncia per rapina aggravata.