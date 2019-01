Rapina al supermercato in via Amaseo: trascina la commessa e si fa aprire la cassa

Ieri sera alle 21 un uomo con volto coperto da una sciarpa è entrato al Carrefour Express di via Amaseo, nei pressi di via Libia, e ha afferrato una delle dipendenti del supermercato per un braccio, strattonandola e trascinandola in direzione delle casse.

A quel punto si è poi spostato su un'altra cassa, se l'è fatta aprire e ha portato via 450 euro di incasso per poi darsi alla fuga. La dipendente che è stata trascinata è una donna del '74.