Rapina al Carrefour: casco e coltello, si fa consegnare l'incasso

Ha pronunciato solo tre parole: "Apri la cassa", così si è fatto consegnare il denaro dalla dipendente. E' accaduto ieri sera poco prima delle 21 al supermercato Carrefour di via Romolo Amaseo.

Un giovane, probabilmente italiano, è entrato con il casco integrale e un coltello in mano e ha puntato diritto verso la cassiera, una torinese 45enne, che non ha potuto far altro che apire il cassetto, dal quale ha arraffato alcune mazzette di banconote per poi uscire velocemente dal negozio.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e la Scientifica. Come si è visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, il rapinatore si è dato alla fuga in sella a uno scooter.