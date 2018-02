Rapina in via Arno con coltello e pistola: inseguiti e presi

Sono entrati nel supermercato Carrefour di via Arno fra le 18.30/18.45 di ieri, armati di coltello e di pistola e con il volto semi-travisato da un cappuccio: i due malviventi si sono fatti consegnare il denaro dalla cassiera per poi fuggire a piedi con il bottino. Ma la Polizia, in presidio sul quartiere Savena-Mazzini con volanti e uomini della Squadra Mobile, è intervenuta tempestivamente, riuscendo a individuare i due poco lontano dal luogo della rapina.

Quando gli agenti hanno riconosciuto i due dalle descrizioni fatte, ne è scaturito un inseguimento a piedi, finito con la cattura dei due: addosso, oltre al bottino di 810 euro, il coltello e la pistola (una Luger priva di tappino rosso) puntati contro la cassiera del supermercato poco prima. Entrambi sono pregiudicati e sono stati condotti alla Dozza: D.A., un bolognese del '65 e D.M., nato a Oristano nel '66 e residente in città.

Le modalità della rapina sono molto simili ad altri due fatti analoghi denunciati nei giorni scorsi proprio in quella stessa area cittadina, e in particolare alla rapina alla Pizzeria Mazzini e quella alla Crai di via Ghirardini, avvenute sempre con le medesime armi: coltello e pistola. Le indagini per capire se gli autori siano gli stessi sono in corso, mentre sono al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle videcamere di sorveglianza del Carrefour.

"Siamo soddisfatti di questi arresti - il commento di Luca Armeni, Capo della Squadra Mobile - perchè siamo riusciti a intervenire immediatamente con arresto in flagranza di reato e perchè potremo lavorare alla ricostruzione delle prove al fine di dare delle risposte agli altri eventi".