Morto dopo una rapina in via della Beverara: due in arresto

Ieri, la Squadra Mobile della Questura di Bologna, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di due cittadini albanesi A.I. di 49 anni e L. C. M. di 32, ritenuti i responsabili dell’omicidio del cittadino rumeno Nicu Chirila di 55 anni.

Era stato aggredito a scopo di rapina il 6 ottobre in via della Beverara, poco lontano dal centro commerciale Navile, dove si era recato per degli acquisti. Mentre si dirigeva verso la fermata del bus, qualcuno lo aveva aggredito alle spalle. Poi il ricovero all'ospedale Maggiore e il decesso dopo 40 giorni di agonia.

Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo le prime indagini degli agenti del commissariato Bolognina, hanno iniziato a ricostruire le ore che hanno preceduto il ricovero dell’uomo arrivando, dopo aver sentito vari testimoni, a individuare. Ulteriori particolari saranno illustrati nel corso di una conferenza che si terrà in Questura.

Nicu Chirila era incensurato, faceva il metalmeccanico ed era in Italia dal 15 anni.