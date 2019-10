Via D'Azeglio pedonale, rapina la farmacia in pieno pomeriggio: "Ha aspettato che uscissero tutti"

E' entrato e uscito dalla Farmacia Beata Vergine di San Luca più volte e per una ventina di minuti, passeggiando al di fuori della vetrata in mezzo alla gente che affollava la parte pedonale di Via D'Azeglio per poi rientrare e fare quello che evidentemente meditava: raggiungere il bancone, mostrare minacciosamente quello che poteva essere un coltello o un taglierino e chiedere l'incasso in cambio dell'incolumità.

"Le due dottoresse che erano in negozio avevano notato questo atteggiamento particolare e si erano insospettite - spiega questa mattina una delle farmaciste della Beata Vergine riportando il racconto delle colleghe e ricostruendo la vicenda anche attraverso i video di sorveglianza - alla fine, dopo aver atteso pazientemente che tutti i clienti fossero usciti ha fatto mostrato qualcosa che poteva essere un taglierino per spaventare le persone dietro al bancone e farsi dare i soldi. Così hanno fatto".

L'uomo si è poi allontanato con la refurtiva, che si aggira intorno ai 200 euro, ma le telecamere della farmacia hanno immortalato tutta la scena (lui ha agito a volto scoperto) e le riprese saranno consegnate alla Polizia: "Questa mattina porteremo tutto in Questura - spiega la farmacista - e lasceremo che le indagini facciano il loro corso".

Gli agenti sono intervenuti alle 16.30, allertati dalle due farmaciste, di 58 e 28 anni. Le due donne hanno chiamato il 113 raccontando che un uomo, già notato perchè da circa un'ora entrava e usciva dal negozio, ha aspettato che non ci fossero altri clienti per dirigersi verso il bancone. E' stato descritto come un signore di mezza età, italiano, ma senza accenti particolari. E' stato ripreso dalla telecamere del circuito di videosorveglianza interno alla farmacia: immagini utilizzate dalla Polizia nelle indagini in corso per rintracciarlo.