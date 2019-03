Rapina in via del Porto: ragazzine buttate a terra, poi sparisce la borsa

Due ragazzine di 16 e 17 anni sono state vittima di una aggressione a sfondo di rapina. È successo in via del Porto nel primo pomeriggio di ieri. A chiamare la polizia una delle due vittime, che ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle assieme all'amica. Due persone, verosimilmente uomini descritti come italiani, hanno dato uno spintone alle due poi, con il cappuccio alzato sul volto si sono affrettati a prendere la borsa di una delle due vittime che era caduta a terra per poi fuggire.

Dentro alla borsa qualche soldo, ma soprattutto documenti e chiavi di casa. L'accessorio non è stato recuperato. Entrambe le ragazze non hanno avuto bisogno di cure mediche.