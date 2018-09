Via Vinazzetti: scende dal furgone, rapinata e aggredita in pieno centro

Di lavoro fa la fattorina e ieri alle 15 circa è stata rapinata in pieno centro. Una bolognese di 19 anni era in giro per le consegne, quando, arrivata in via Vinazzetti, in zona San Vitale, non riusciva a procedere a causa di un veicolo parcheggiato così è scesa dal suo furgone, senza chiuderlo a chiave.

Un uomo ne ha approfittato per salire a bordo e rovistare nella sua borsa: aveva già preso il telefono cellulare della ragazza, poi perso durante la fuga, e i contanti, 70 euro, ma quando lei si è avvicinata, è stata strattonata violentemente, presa per le braccia e colpita con una gomitata al collo. A soccorrerla un barista che ha chiamato anche il 113. La 19enne lamentava forti dolori al collo e alla schiena ed è stata trasportata in ambulanza all'Ospedale Sant'Orsola: la diagnosi è di trauma policontusivo, la prognosi di 7 giorni.

Sul posto sono intervenute due volanti, mentre alcuni agenti procedevano agli accertamenti in via Vinazzetti, altri hanno iniziato a battere la zona, fino a quando hanno incrociato uno straniero in sella a una bici che corrispondeva alle descrizioni della vittima e del testimone. I sospetti erano giustificati, infatti, alla vista della volante, ha abbandonato la bici per proseguire a piedi ed entrare in supermercato. Ovviamente è stato seguito e controllato: è un cittadino marocchino di 40 anni con addosso 45 euro ritenuti parte del denaro sottratto alla 19enne, due telefoni cellulari e un cutter. E' stato arrestato per rapina impropria e denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi.

Alle spalle un lungo "curriculum": ha diversi alias e condanne, con precedenti per furti, spaccio, rapina e ricettazione, oltre che per reati in tema di immigrazione sin dal 1999, quando aveva 21 anni. Ora è alla Dozza.