Rapina il minimarket di via Zanardi armato di coltello e cavatappi

Alle 13.05 di ieri, venerdì 5 aprile, una chiamata alla Polizia ha avvertito di una rapina appena consumata in via Zanardi, Un uomo è entrato nel negozio armato di cavatappi e coltello e si è fatto consegnare l'incasso, trenta euro in tutto. Dal lavorante che era in negozio al momento della rapina, nato in Bangladesh nel '91, è emersa una descrizione del ladro come un giovane nordafricano. Indaga la Polizia.