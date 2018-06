Rapinatore 'con cappello di paglia': l'uomo fermato potrebbe essere lui

In una sola giornata ha mandato all'ospedale tre persone, rapinate e malmenate in due momenti ravvicinati della giornata (giovedì 14 ndr) e in due luoghi differenti, via Gigli e via Goito. Tratto distintivo, un cappello di paglia in testa e un secondo uomo sempre al suo seguito.

Il primo episodio in zona Murri, dove dopo aver chiesto una sigaretta ha sfilato a un giovane una banconota da 50 euro per poi sferrargli un pugno e allontanarsi, il secondo in centro, dove ha puntato una donna e l'ha costretta a rifugiarsi in un bazar alimentare per sfuggire ai suoi atti violenti, rivolti anche a chi, assistendo alla scena, stava chiamando le forze dell'ordine.

Ebbene, la Polizia alla fine individuato il sospettato ieri nel tardo pomeriggio in zona San Luca. Il giovane sospettato, descritto da vittime e testimoni come 25/30enne e il suo 'amico' sarebbero stati condotti negli uffici della Questura per le identificazioni e gli accertamenti del caso. Si cercherà di capire se si tratta delle stesse persone.