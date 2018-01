Rapine in Bolognina: aggressioni violente ad anziane, 22enne arrestato

Già pluripregiudicato a 22 anni e arrestato nuovamente due giorni fa. E' S.J., italiano nato in Brasile, finito in manette per rapina.

Le indagini della Polizia sono partite in autunno a eseguito dei numerosi furti con strappo commessi nel quartiere Bolognina, alcuni dei quali con modalità violente ai danni di donne anziane.

Il 16 settembre poco dopo le 18, in via Magenta, una 77enne era stata aggredita e rapinata sulle scale del condominio: era stata raggiunta alle spalle da un giovane che, stringendole un braccio intorno al collo e coprendole la bocca con la manio, le aveva strappato orecchini e orologio.

La mattina del 20 settembre in via Giardini, una 74enne era stata spintonata mentre faceva rientro a casa e, una volta caduta a terra, era stata derubata della collana d'oro.

La Polizia ha acquisito le immagini interne del condominio di via dei Giardini, riuscendo a risalire all'identità del rapinatore: sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità ferrarese risultava evaso dal 10 agosto. I Carabinieri lo rintracciarono i primi di ottobre, ma questa volta finì in carcere, dove è stato raggiunto da questa ulteriore misura cautelare per i reati di rapine pluriaggravate e lesioni aggravate.

"Non è tanto il valore della refurtiva, ma la brutalità e la velocità del giovane ai danni di persone sole e fragili, prese alle spalle e quindi impossibilitate a fornire una descrizione" ha commentato il capo della Squadra Mobile Luca Armeni.

Il giovane ha una sfilza di precedenti: era stato arrestato per rapina aggravata (strappo di collana) commessa il 5 maggio del 2016, denunciato per violenza privata e minaccia il 20 aprile del 2012, era stato sottoposto ad avviso orale del Questore di Ferrara dal 13 aprile del 2016, infine l'arresto per evasione dagli arresti domiciliari il 2 ottobre scorso.