Rapine violente e pestaggi: arrestati tre minori

Sono ritenuti responsabili di quattro rapine e sono tutti giovanissimi. I Carabinieri delle stazioni di Bologna Centro, guidata da Marco Fragassi, e Navile, guidata da Nicola Patti, hanno individuato e tratto in arresto tre ragazzi uno di 16 e due di 17 anni che avrebbero messo a segno tra giugno e i primi di luglio del 2019 quattro furti con aggressione: il 23 giugno in via San Vitale, il 25 ai Giardini Margherita e in via Marzabotto e infine il 4 luglio su un autobus in via Serlio. Sono rinchiusi nel carcere minorile del Pratello e sono accusati di rapina aggravata, possesso ai oggetti atti a offendere e lesioni in concorso.

I militari li hanno individuati dopo le denunce delle quattro vittime, minacciate e derubate di denaro e smartphone. Due degli arrestati avevano già "agito" un paio di anni fa in Piazza Spadolini, nel quartiere San Donato. Per quegli episodi, uno di loro, al tempo 13enne, non era imputabile ed era seguito dai servizi sociali, mentre il secondo era stato affidato a una comunità in Toscana, da dove si era allontanato.

Come agivano

Il gruppetto avvicinavano le vittime con un pretesto per poi aggredirle, tavolta tirando fuori un coltello, e costringere a consegnare denaro e telefoni. La rapina sul bus del 4 luglio era stata particolarmente violenta: un 17enne era stato circondato e e malmenato per poi essere derubato dello smartphone, dello zaino e delle cuffie bluetooth. La vittima aveva riportato la frattura della mandibola ed era stata sottoposta a intervento chirurgico, con prognosi di 60 giorni.

"Indagine rapida che ha consentito di evitare episodi analoghi, visto che il comportamento e le condotte violente sono stati reiterati per 4 volte nell'arco di un mese - ha detto ai cronisti Marco Fragassi, comandante della Compagnia Bologna Centro - si tratta di soggetti già noti, anche se giovanissimi".