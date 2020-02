VIDEO| Rapinatori seriali al palo: "Con la collaborazione dei cittadini, siamo invincibili"

Dovranno rispondere dei reati di rapina, furto e ricettazione, un bolognese e due siciliani, residenti in provincia, non più giovanissimi, rispettivamente di 73, 55 e 61 anni. Si tratta di vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, accusate di aver rapinato in un solo mese tre supermercati nel bolognese: Conad di Funo, il 7 maggio 2019, Dipiù di Zola Predosa il 18 ed Ecu di Sasso Marconi il 21, oltre a un colpo messo a segno in provincia di Rovigo.

Il sottotenente Alessandro Rampino della caserma di San Giovanni in Persiceto ringrazia i cittadini per aver messo a disposizioni i filmati delle telecamere di sorveglianza delle loto abitazioni.