Rapinatore fallisce due colpi: a farlo scappare due donne intrepide

Osteria Grande e Ozzano dell'Emilia: due colpi e due fallimenti per un rapinatore che aveva "puntato" due bar, ma che in entrambi i casi (avvenuti ieri sera, uno dopo l'altro) è stato fatto fuggire da due donne temerarie che hanno difeso le loro attività.

A volto coperto era entrato nei due locali, entrambi gestiti da cittadini cinesi, ma come anticipato in tutti e due i casi è stato portato alla fuga: a Osteria Grande una donne gli ha mostrato un coltello e a Ozzano sono bastate le urla per farlo desistere. Sui fatti hanno aperto le indagini i Carabinieri.