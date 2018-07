Rave sulla Fondovalle: musica 'a palla' esaspera residenti, sgomberati 150 ragazzi

“Questa notte a Loiano non c’è stato alcun rave, le notizie che si rincorrono probabilmente fanno riferimento a una festa non autorizzata organizzata nei giorni scorsi a ridosso della Fondovalle Savena”. Così il vicesindaco di Loiano Alberto La Rocca riferisce in relazione alle voci che da stamattina circolano in paese: “ Un rave c’è stato domenica sera . Erano circa 150 ragazzi e i carabinieri sono intervenuti su un terreno al confine tra Loiano e Pianoro alle sette del mattino, facendo sgomberare tutti” .

Lunedì mattina, infatti, diverse pattuglie della compagnia di San Lazzaro di Savena e della stazione di Monzuno sono intervenute nei pressi di un terreno demaniale situato in prossimità del torrente Savena, lungo la Fondovalle, dove era stata segnalata una sorta di festa con un centinaio di giovani che ballavano. Manifestazione interrotta all’arrivo dei militari, e indagini sono in corso da parte dell’esponente dell’Arma di Loiano.

Da quanto si apprende sarebbe stata la musica alta ad allarmare alcuni residenti lungo la Fondovalle , che esasperati dalle note sparate a tutto volume hanno chiesto l’intervento del 112. Si tratta per lo più di giovani arrivati dalla provincia di Bologna, riunitisi a ridosso del lungo torrente senza alcuna autorizzazione.