Controlli nelle spiagge: riceve tre multe in 48 ore

Multata tre volte in 48 ore. E' accaduto a una 45enne, residente nel bolognese, alla quale gli agenti della polizia locale hanno elevato verbali per un totale di 600 euro. Diverse le violazioni dell'ordinanza in vigore nei lidi ravennati, più precisamente a Punta marina.

Le violazioni riscontrate alla donna sono di aver portato in spiaggia il proprio cane -secondo gli agenti la 45enne ha anche cercato di occultarne la presenza coprendo l'animale con un telo- per essere stata sorpresa a fumare sulla battigia e aver sepolto nella sabbia il mozzicone e una sanzione per ubriachezza molesta.

