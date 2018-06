Sicurezza, i reati calano ancora: i dati dei Carabinieri

Fa ben sperare il confronto fra i dati diffusi dai Carabinieri, in occasione del 204esimo anniversario dell'Arma, sull'andamento dei reati in Emilia-Romagna nel periodo compreso tra l'1 maggio del 2017 e il 30 aprile di quest'anno e quelli dello stesso periodo tra il 2016 e il 2017.

Per quanto riguarda la città di Bologna, i reati fanno segnare, complessivamente, un calo, passando da 16.718 (2.061 scoperti) a 16.553 (2.162 scoperti). In calo i furti, scesi da 10.650 (321 scoperti) a 10.023 (300 scoperti), un trend che si conferma per quanto riguarda i furti in abitazione, che calano da 1.157 (27 scoperti) a 1.051 (21 scoperti).

Scendono anche rapine (da 195, di cui 51 scoperte, a 156, di cui 66 scoperte), omicidi (da cinque a due) e incendi (da otto a sei), mentre aumentano lesioni dolose (da 267, di cui 87 scoperte, a 301, di cui 137 scoperte), violenze sessuali (da 19 a 26, ma quelle scoperte raddoppiano, passando da sette a 14), estorsioni (da 29, di cui 16 scoperte, a 38, di cui 20 scoperte), danneggiamenti (da 1.563 a 1.865, mentre quelli scoperti aumentano di una sola unità, da 53 a 54), truffe (da 855, di cui 162 scoperte, a 904, di cui 186 scoperte) e altri reati (da 2.892, di cui 1128 scoperti, a 3.009, di cui 1.161 scoperti).

Numeri simili in provincia di Bologna, dove i reati calano da 43.604 (5.916 scoperti) a 42.542 (6.588 scoperti). Qui i furti scendono, complessivamente, da 26.520 (908 scoperti) a 24.089 (846 scoperti), e quelli in abitazione calano da 4.520 (79 scoperti) a 3.962 (101 scoperti). Calo più contenuto per le rapine, scese da 335 (96 scoperte) a 304 (122 scoperte), mentre per quanto riguarda i reati di sangue diminuiscono gli omicidi, che passano da sei a due, mentre aumentano, da 810 ( di cui 420 scoperte) a 827 (di cui 508 scoperte) le lesioni dolose, e le violenze sessuali passano da 64 (37 scoperte) a 72 (42 scoperte). Anche nella provincia del capoluogo regionale calano, poi, estorsioni (da 102, di cui 53 scoperte, a 100, di cui 52 scoperte), e incendi (da 46 a 38), mentre aumentano truffe (da 2.504, di cui 574 scoperte, a 2.927, di cui 717 scoperte), danneggiamenti (da 4.471, di cui 156 scoperti, a 4.740, di cui 182 scoperti) e altri delitti, passati da 8.425 (3.342 scoperti) a 9.097 (3.766 scoperti). (Ama/ Dire)