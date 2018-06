Sicurezza e reati, indagine Censis: Bologna terza in Italia per denunce

Bologna sul podio per reati denunciati. E' a fotografia statistica che emerge dall'ultima ricerca del Censis e Federsicurezza: in proporzione agli abitanti nell'area metropolitana di Bologna denuncia 6,6 reati ogni 100 abitanti, al terzo posto nazionale.

Guardando alle altre città, Milano rimane in vetta alla classifica, con 7,4 reati denunciati ogni 100 abitanti, seguita da Rimini, con 7,2. segue al quarto posto poi Torino e Prato con 6,0 per cento residenti. Firenze, Genova e Roma occupano le posizioni successive, con 5,6 reati ogni 100 residenti a Firenze e 5,3 nelle altre due aree metropolitane.

I dati sono riferiti al 2016. Nel complesso, la ricerca riporta come i reati siano, a livello nazionale, in calo nell'ultimo anno di oltre il 10 per cento, ma la percezione di insicurezza sta aumentando le cntromisure degli italiani, che sempre più frequentemente provvedono a installare sistemi di sicurezza nelle abitazioni e ricorrere all'aquisto regolamentato di armi.