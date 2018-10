Reati e denunce, Bologna terza in Italia: pesano furti e truffe

Calano i reati a Bologna, ma le Due Torri si confermano nel podio delle città nelle quali i reati vengono più denunciati. Secondo la classifica elaborata dal Sole24Ore a Bologna nel 2018 ci sono state 64393 denunce, in flessione del 4 per cento rispetto l'anno precedente. Il calo è in linea anche con gli anni addietro.

La parte del leone la fanno i furti, con denunce comunque in calo anche per questo tipo di delitti: 37552 nel 2018, in flessione del nove per cento. Divisi per categoria, solo i furti con destrezza vedono le Due Torri seconda con un incremento del 2 per cento a 819 episodi riferiti alle autorità. Podio triste anche per i furti in esercizi commerciali: 3132 a Bologna terza tra i capoluoghi, ma in calo del 12 per cento. In aumento le frodi informatiche e le truffe, con 367 episodi in tutta la provincia in incremento annuo del quattro per cento.