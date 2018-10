Bologna sul podio per reati denunciati, Lega all'attacco

"Se Rimini piange Bologna non ride. La classifica dei reati per area provinciale stilata dal Sole 24 ore per il 2017, in pieno regime Pd, pur con leggeri cali percentuali ma solo in alcune voci, non premia le politiche sulla sicurezza delle amministrazioni cattodem dell'Emilia-Romagna, con Rimini che si attesta a un non invidiabile secondo posto e Bologna al terzo. Dati che smentiscono il facile alibi di certi sindaci che parlano di insicurezza solo percepita e non reale e che minimizzano, in questo senso, il ruolo di flussi immigratori incontrollati".

A dichiararlo è l'on. Paolo Morrone, deputato della Lega eletto in romagna, che aggiunge: "L'attuale Governo, in pochi mesi, sta procedendo a tappe forzate per invertire questo trend, dando supporto alle Forze dell’Ordine per risolvere, per quanto possibile, la questione sicurezza dopo anni di totale e irresponsabile lassismo".