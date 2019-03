Reddito di cittadinanza, file ai patronati Caf nel primo giorno di domande

Senza intoppi nel complesso il primo giorno di richieste del reddito di cittadinanza a Bologna. Alle poste il temuto assembramento non si è verificato, ma qualche fila si è creata soprattutto ai patronati Caf e alle Acli er avere informazioni su come orientarsi nel compilare la domanda e verificare i requisiti di idoneità, soprattutto per quanto riguarda l'Isee.

Per ora sono diverse decine le domande inviate dalle strutture, ma il loro numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, con la messa a regime del sistema. Difficile risolvere la pratica in un solo giorno. La soluzione più conveniente sembra essere quella di chiamare e prenotare un colloquio.