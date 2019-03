Reddito di cittadinanza, anche Beppe Maniglia fa domanda

"Speriamo di ricevere quello che mi spetta, la pensione di cittadinanza". E' il commento a caldo di Beppe Maniglia, intercettato in zona Paladozza dai microfoni di E'tv, dove ha spiegato di avere appena inoltrato domanda per il reddito di cittadinanza.

Il noto volto delle serenate 'moto e chitarra' in piazza Maggiore, che recentemente ha dovuto abbandonare le esibizioni per i contrasti con la Polizia Locale e le norme antirumore, ha fatto presente di avere inoltrato richiesta in ufficio postale per la pensione di cittadinanza. "Con quello che prendo mi serve" aggiunge Maniglia, ammettendo però di non poter esprimere un giudizio politico sul provvedimento.