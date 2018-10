Referendum fusione Castenaso-Granarolo 7 ottobre: come si vota

Domenica 7 ottobre 2018 dalle ore 7 alle 23 è stato indetto il referendum consultivo relativo al progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città metropolitana di Bologna”.

Sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia, ossia coloro che avranno compiuto entro il 7 ottobre 2018 il 18° anno di età.

Cosa serve per votare

E' necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Per richiedere la tessera elettorale occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale nei municipi.

Come si vota

L'elettore riceverà due schede: una grigia per il quesito n. 1 (fusione dei comuni) e una rosa per il quesito n. 2 (scelta della denominazione del nuovo comune)

Domande:

1) Volete voi che i Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città metropolitana di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Castenaso Granarolo;

b) Villanuova dell’Emilia;

c) Villagrande;

d) Terre Villanoviane;

e) Castegranaro

L’elettore ha la facoltà di votare per uno solo dei quesiti, ritirando una sola scheda.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. Ne consegue che sulla scheda relativa al quesito n. 1 l’elettore può tracciare un solo segno sulla risposta “si” o sulla risposta “no”, mentre sulla scheda relativa al quesito n. 2 l’elettore può tracciare un solo segno sul nome da attribuire al nuovo comune, scegliendo tra le opzioni, tutte di medesimo valore, riportate nella scheda

Si ha nullità della scheda quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste pertanto alcuna possibilità di identificare la risposta prescelta. Pertanto se l’elettore sulla scheda relativa al quesito n. 1 ha tracciato un segno su entrambe le risposte si ha nullità della scheda, così come si ha nullità della scheda se l’elettore ha tracciato due o più segni su quella relativa al quesito n. 2, non essendosi in entrambi i casi manifestata in modo univoco la volontà di espressione del voto dell’elettore.

Dove si vota a Granarolo

I cittadini dovranno recarsi presso il proprio seggio/sezione di appartenenza, indicato nella tessera elettorale.

Sezioni 1 e 5: Borgo Servizi, in via S. Donato 74/5 a Granarolo

Sezioni 6, 7 e 9: Borgo Servizi, in via S. Donato 74/11 a Granarolo

Sezione 4: Centro civico di Lovoleto, in via Larghe 2 a Lovoleto

Sezioni 2 e 8: Centro civico di Quarto Inferiore, in via Pertini 10 a Quarto Inferiore

Sezione 3: Centro civico di Cadriano, in via Massarenti 1 a Cadriano

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Elettorale:

Municipio, via S. Donato 199 - Granarolo dell'Emilia, tel. 051.6004171 - 355 - 200,

e-mail: demografici@comune.granarolo-dellemilia.bo.it

Posta Elettronica Certificata: comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Dove si vota a Castenaso

Sezioni 1-3-4-5-9-10: Scuola Media Statale via Marconi 3/2

Sezioni 2-6-7-8-11: Scuola Elementare Marconi via Bentivogli 5

Sezione 12: Ex Scuole Elementari Marano via della Pieve 35

Sezioni 13-14-16-16: Scuole Elementari Villanova via Tosarelli 195

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Elettorale:

Piazza Bassi 1 a Castenaso tel. 051/6059227 - e-mail : demografici@comune.castenaso.bo.it

Il Comune di Castenaso organizza un servizio di trasporto per quegli elettori che hanno difficoltà a raggiungere il proprio seggio dalle ore 12 alle ore 18 di domenica 7 ottobre 2018.