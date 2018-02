Regali online per San Valentino, Bologna città più romantica dell’Emilia-Romagna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La festa più romantica dell’anno è alle porte, e la scelta del regalo perfetto per il partner impazza sul web. Nell’ambito della sua analisi sul comportamento degli italiani nell’occasione, Regali.it, piattaforma specializzata in idee regalo originali e divertenti, ha focalizzato l’attenzione sull’Emilia-Romagna, scoprendo le città più interessate e le principali tendenze a livello locale. Lo studio, dedicato ai regali online per San Valentino, è stato realizzato a seguito della recente diffusione dei dati sullo stato dell’ecommerce in Italia da parte dell’Osservatorio eCommerce B2c. Secondo la ricerca si tratta proprio di questo tipo di ricorrenze che ne spingono la crescita, stimata nel 2017 al 17% in più rispetto all’anno precedente. Bologna città più romantica della regione Bologna città più innamorata dell’Emilia-Romagna. Dal capoluogo di regione arrivano infatti il 5,2% delle visualizzazioni di regali destinati a celebrare la giornata. La città è anche l’unica della regione a entrare nella classifica delle prime dieci per interesse sul piano nazionale, con un importante quinto posto per numero di visualizzazioni nel periodo che precede la ricorrenza. Si prepara a festeggiare anche Parma, che con il suo 2,6% di visualizzazioni si assicura un posto di rilievo tra le città più attente alla ricorrenza dell’area considerata. Segue Reggio Emilia, al 2,4%. Una festa amata dai giovani Dal punto di vista dell’età, un’attenzione particolare alla scelta del regalo perfetto per il proprio partner viene da chi ha tra i 25 e i 34 anni. L’Emilia-Romagna conferma così il trend nazionale, secondo cui è proprio questa la fascia d’età che più sente la ricorrenza. In Italia per loro la percentuale sul totale è del 27,9% delle visualizzazioni del periodo considerato, a dimostrazione di un particolare attaccamento da parte dei giovani. Seguono gli under 24 al 25,9%. Per i 25 - 34enni, dato leggermente inferiore a quello nazionale sia a Bologna, 27,2%, che a Parma e Reggio Emilia, rispettivamente al 27% e al 26,4%. Donne le più attente alla ricorrenza Fare un regalo a San Valentino è per la donna un piacere irrinunciabile. Questo è vero a livello nazionale, dove il 60,2% delle transazioni è effettuato da componenti dell’universo femminile, ma anche in tutte le città dell’Emilia-Romagna più interessate. Il distacco tra uomo e donna è più alto a Reggio Emilia, dove le donne effettuano nell’occasione il 79,7% degli acquisti, mentre gli uomini si attestano su un poco consistente 20,3%. Lo stesso accade a Bologna, 76,9% delle donne contro il 23,1% degli uomini. Leggermente più bilanciato il rapporto a Parma, 63,9% per gli uomini, 36,1% per le donne. Spesa media per l’acquisto del regalo Ma quanto si tende a spendere per la propria metà in occasione della giornata più romantica dell’anno? Rispetto alla media delle altre città, quella di Reggio Emilia è decisamente superiore. La spesa media per ordine è infatti di 152,35 euro, rivelando una capacità di spesa e una volontà di sorprendere il partner elevata. La media si abbassa già a Parma, dove per la festa degli innamorati si spende mediamente 57,63 euro. In coda Bologna, 33,43 euro. Tendenza di spesa in dettaglio Andando più nel dettaglio, la spesa media per ordine divisa tra uomo e donna vede in Emilia-Romagna una situazione variegata. Colpisce il dato relativo a Reggio Emilia, dove la spesa complessiva si ripartisce tra i 262,90 euro della donna e i 41,80 euro dell’uomo. Si intravede un universo femminile che dedicata al partner un’attenzione particolare durante San Valentino. Più bilanciato il rapporto a Bologna, dove la donna supera l’uomo di pochi centesimi, attestandosi sui 33,71 euro, contro i 33,16 dell’uomo. Inversione di tendenza a Parma dove l’uomo spende 76,37 euro, mentre la donna 38,90 euro. Qui il dato si allinea a quello nazionale, secondo cui l’uomo acquista di meno ma spende proporzionalmente di più. I regali di maggior successo sul territorio Ma quali sono i regali più acquistati nelle città più innamorate dell’Emilia-Romagna? A Reggio-Emilia vincono le Esperienze indimenticabili, con un regalo ad alto tasso adrenalinico. Si tratta del corso base di Drifting nella pista omologata di Sassuolo. Un dono che qui riscuote molto successo e che probabilmente spiega l’impennata sulla spesa media locale. Vince invece la personalizzazione a Parma, con il bicchiere da vino su cui far incidere le iniziali della persona amata. L’originalità ha invece la meglio a Bologna, dove è molto richiesta un’introvabile rosa d’oro 24 carati. Nota metodologica Studio effettuato nel mese di gennaio 2018 per un numero complessivo di oltre 1,5 milioni di pagine visualizzate e 5.000 idee regalo disponibili.