Investimento sui binari: treni sospesi e ritardi sulla Bologna-Ancona

Un investimento di una persona sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forlì) avvenuto stamattina intorno alle 7 ha causato ritardi e sospensione dei treni sulla linea Bologna- Ancona.

Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria per i rilievi. Al momento la situazione sta tornando alla normalità, ma ci sono state diverse cancellazioni di treni regionali, e ritardi di almeno due ore anche per Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce.

Treni direttamente coinvolti:

FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35)

FA 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:25)

FB 8801 Venezia Santa Lucia (6:55) - Lecce (15:52)

R 11522 Rimini (6:25) - Bologna Centrale (8:01)

R 11526 Ancona (5:35) - Piacenza (10:10)

Treno cancellato:

R 6462 Rimini (7:30) - Bologna Centrale (9:05)

Treni parzialmente cancellati:

R 11524 Rimini (6:56) - Bologna Centrale (8:33): limitato a Santarcangelo di Romagna (7:02)

R 2121 Bologna Centrale (6:32) - Ancona (9:22): limitato a Forlì (7:26)

Treno istradato su percorso alternativo, con maggior tempo di percorrenza di 140 minuti:

FA 8806 Pescara (5:55) - Milano Centrale (11:25)