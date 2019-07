Elezioni regionali: Fdi lancia il candidato Meluzzi, stop da parte della Lega

Severo stop della Lega a Fratelli d'Italia e all'idea di candidare alle elezioni regionali Alessandro Meluzzi alla presidenza contro Stefano Bonaccini. "In Emilia-Romagna la candidatura alla presidenza deve essere indicata dalla Lega, questo prevedono gli accordi già presi", è il richiamo all'ordine di Eugenio Zoffili, responsabile per il Carroccio della campagna elettorale in Emilia-Romagna.

Il profilo di Meluzzi è stato proposto da Michele Barcaiuolo, omologo di Zoffili per il partito di Giorgia Meloni. "La regione stavolta è contendibile, lo hanno dimostrato le elezioni politiche del 2018 e le europee quest'anno -aveva commentato Barcaiuolo- ma le regionali sono una tornata elettorale in cui i gangli del potere amministrativo della sinistra giocheranno un ruolo, quindi è fondamentale individuare un candidato che possa portare il centrodestra alla vittoria in Emilia-Romagna".

Una mossa che però non deve essere stata gradita ai vertici del Carroccio. Dunque, avanzare altri nomi 'suona' come un modo per rivedere patti già 'sottoscritti' e condivisi e dunque "ci auguriamo che nessuno abbia cambiato idea e si rimangi la parola data", avverte Zoffili. Ciò detto, "auspichiamo inoltre che il Pd non prolunghi artificialmente l'attuale giunta per garantirsi le poltrone qualche mese in più".