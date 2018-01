VIDEO| Sì o No all'ora di religione a scuola? I manifesti Uaar a Bologna

Arriva anche a Bologna la campagna indetta dall'Unione Atei e Agnostici Razionalisti incentrata sulla libertà di scelta dei bambini

"L’idea è quella di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul diritto dei bambini a crescere senza imposizioni, senza dogmi di alcun tipo", spiega Roberto Grendene, coordinatore del Circolo bolognese dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.

"Due mesi fa ci siamo concentrati sui social network e abbiamo messo a disposizione l’immagine di Sara, due anni, che ci interrogava sulla libertà dei bambini di essere educati allo spirito critico e non indottrinati. È stato un successo che è andato al di là delle aspettative, raggiungendo oltre 735mila utenti Facebook. A dimostrazione che la questione è sentita. Ora che per Sara è arrivato il momento di iscriversi alla scuola dell’infanzia è partita in tutta Italia la seconda fase, uscendo dal mondo virtuale per entrare in quello reale".