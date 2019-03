Stroncato da un infarto a 14 anni dopo un allenamento

“Era un bravo ragazzo, un giovane responsabile e tranquillo, un allievo modello al di là delle espressioni e doti calcistiche. E’ un dolore profondo ed enorme per tutti, siamo rammaricati e vicini alla famiglia. E’ stato fatto tutto il possibile per lui, ma è finita malissimo”. Queste le parole della dirigenza della Polisportiva Voltana, la società calcistica ravennate dove nella sezione allievi militava il 14enne Rendy Tamaku Mbunga, colpito martedì sera da un malore al termine degli allenamenti nel campo sportivo comunale, dove la squadra stava giocando.

Residente a Conselice, Rendy frequentava l’istituto Cassiano di Imola, e amici e compagni di scuola sono sconvolti per quanto accaduto. Il funerale ortodosso si svolgerà a Conselice sabato 16 febbraio, e i compagni di classe così come gli insegnati parteciperanno per un ultimo saluto a quel giovane con “tanta passione nel cuore”. Sarà presente anche tutta la sua squadra di calcio, e la società sportiva che a braccia aperte lo aveva accolto e supportato.

Nulla infatti, hanno potuto i soccorsi contro quell’arresto cardiaco che lo ha strappato all’amore della famiglia e degli amici troppo presto. Il giovane è stato colto da un malore poco dopo un allenamento, ed è deceduto poche ore più tardi all'ospedale di Lugo.