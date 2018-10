Cartella shock a Minerbio: tassa rifiuti da oltre 1milione di euro alla Renner

Si è vista recapitare una cartella da 1.158.812 euro, costituito da una multa di ben 570.016. E' accaduto all'azienda produttrice di vernici "Renner" di Minerbio. Mittente l'unione dei Comuni Terre di pianura.

Sono i funzionari si erano presentati presentarsi qualche mese fa ai cancelli dell'azienda, che nel 2013 aveva cominciato a ricevere i bollettini del primo importo fissato dal Comune (tra i 15.000 e i 18.000 euro all'anno) onorandoli, dice, "con puntualita'". Al termine dell'accertamento, Renner Italia ha ricevuto un avviso da 1.158.812 euro, costituito da una multa di ben 570.016.

"Una pretesa palesemente illegittima dal momento che l'azienda ha sistematicamente corrisposto quanto definito e richiesto dal Comune", la definisce oggi Renner, appellandosi al sindaco Lorenzo Minganti e chiedendogli se sia il caso di trattare cosi' "un'azienda che dà lavoro a 318 persone". Gli altri 588.796 euro, aggiunge poi l'azienda, sarebbero calcolati "in palese spregio del regolamento comunale per la determinazione della Tari". Tanto più che Renner Italia, dice di se stessa l'azienda, "provvede a smaltire tutti i rifiuti in proprio, affidandosi da sempre a società specializzate" ossia "senza gravare sul servizio pubblico". (dire)