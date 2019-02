Esondazione Reno: 250 evacuati a Castel Maggiore

A Castel Maggiore sono 250 le persone evacuate nel raggio di cinque chilometri dal punto in cui si sono rotti gli argini. A fare un bilancio della situazione è il sindaco Belinda Gottardi, che a BolognaToday spiega: "Parliamo di 250 persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Di queste circa 35 sono state ospitate in un albergo, mentre tutte le altre hanno trovato riparo autonomamente. Quello era un argine dove la Regione stava facendo alcuni interventi, e forse non era al 100% delle sue potenzialità".

Chiedendo se questa piena fosse stata prevista, la posizione del primo cittadino è chiara: "Noi ascoltiamo l'allerta della Protezione Civile e inizialmente questa non era tra le zone su cui era stata lanciata una allerta. Stamattina però, abbiamo saputo che stava arrivando questa grossa piena da Vergato, e temevamo che il fiume potesse straripare in qualche punto perchè i dati erano impressionanti. Ci siamo attivati immediatamente, stavamo monitorando e poi è arrivata tutta l'acqua, e in un punto si sono rotti gli argini. Cosa che temevamo".

L'evacuazione dell'area a ridosso dell'argine,di circa 5 chilometri , è partita nel primo pomeriggio. E i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per assicurarsi che nessuno sia rimasto nella "zona rossa". La macchina operativa infatti, si è mossa immediatamente, e la cittadinanza è stata avvisata dell'emergenza attraverso l'Allert System. Al momento sono operative due unità di crisi. Una composta da Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile e Carabinieri che ha evacuato i residenti delle aree colpite, e la Coc, in Municipio, che sta curando assistenza e accoglienza delle persone sfollate, fornendo anche un sostegno psicologico. "Nei prossimi giorni - spiega il sindaco in un post su Facebook - informeremo sulla tempistica di rientro negli alloggi, pulizie degli immobili allagati, valutazione danni e richiesta di risarcimento".