Renzi a Bologna, al Celebrazioni la tappa della campagna di Italia Viva

Fa tappa a Bologna la campagna di Italia Viva. Matteo Renzi ha salutato stamane al Celebrazioni il governatore uscente e ricandidato Stefano Bonaccini. La nuova avventura politica di Renzi arriva sotto le Torri in un momento cruciale per le elezioni regionali, e dove nel territorio l'agenda è affollata di leader che arrivano per rafforzare i propri candidati locali.

Qui però Renzi da il suo appoggio a Bonaccini, appoggio scontato ma non troppo, poiché dall'altra parte il presidente ricandidato della Regione non vuole abbandonare l'opportunità di corteggiare i grillini, ancora in un contesto di rivalità forte con il senatore fiorentino. Va da sè che dopo l'adieu di Di Maio alla proposta per alleanze e appoggi in Emilia Romagna alle regionali, i toni dal palco delle Celebrazioni sono distesi e anche di elogio verso il presidente uscente.

Tra i primi a parlare dal palco c'è Ettore Rosato, l'autore del 'rosatellum' e attualmente capo dei renziani alla Camera assieme a Teresa Bellanova. "Cosa ci ha spinto a creare questo nuovo partito? Oggi in questo Paese il centrodestra non c'è più. C'è la destra, ci sono Salvini e Meloni che chiamano in piazza Casapound, con un messaggio populista e antieuropeo, soffiando sulla paura".

Dall'altra parte "c'è una sinistra che, lo dico con grande rispetto, usa strumenti antichi per affrontare problemi moderni. I problemi moderni vanno affrontati con gli strumenti nuovi, che vanno studiati e trovati, avendo il coraggio di riformare".

Lo dice Ettore Rosato, parlamentare di Italia Viva, alla convention renziana oggi al Teatro delle Celebrazioni di Bologna. "Abbiamo voluto occupare- continua Rosato sul palco- questo spazio che si è creato, che è lo spazio del futuro e di chi vuole investirci. Non è uno spazio semplice".

Poi dopo l'intervento della sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, Renzi sale sul palco. " Nella nostra piccola grande esperienza, è sempre andata così. Emilia e Toscana hanno sempre ottenuto i risultati migliori, ai congressi e alle primarie. Voglio vedere se sarete in grado di tirare fuori tutta la grinta, quella che naturalmente servira' per appoggiare la lista di Stefano Bonaccini alle regionali alla fine di gennaio, ma anche per prepararsi come Italia Viva alle prossime elezioni amministrative e regionali".

Mentre la sala applaude, Renzi poi aggiunge, rivendicando la battaglia per cambiare la plastic tax temuta anche e soprattutto dalle aziende dell'Emilia-Romagna: "Sto dalla parte del governatore Bonaccini quando dice di intervenire per dare mano alla filiera delle aziende che lavorano in questo settore".