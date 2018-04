Università, cambiano i requisiti per la laurea magistrale: gli studenti non ci stanno

Cambiano i requisiti di accesso a Italianistica: la doccia fredda per gli studenti è arrivata qualche settimana fa, quando sono stati modificati i requisiti di accesso al corso di laurea magistrale. A partire dall'anno 2018-2019 per iscriversi sara' necessario avere un voto minimo di 100 su 110 (non piu' 95), oltre a sostenere una prova di accesso.

Arrivata a cavallo della sessione primaverile di laurea, la notizia ha fatto saltare sulla sedia non pochi studenti, che si sono visti cambiare i requisiti in corso d'anno. E cosi' gli iscritti di Italianistica si sono organizzati e hanno incontrato in questi giorni il referente della magistrale di Italianistica, Gino Ruozzi.

Dal resoconto fatto sul gruppo Facebook degli universitari di Lettere dell'Alma Mater, gli studenti riferiscono che anche lo stesso Ruozzi si sarebbe detto contrario a questa disposizione. Si tratterebbe di un'ordinanza ministeriale, dovuta al fatto che l'Universita' di Bologna non avrebbe il numero di docenti sufficiente in rapporto al numero di iscritti.

Gli studenti di Italianistica hanno scritto ai professori del corso, al rettore Francesco Ubertini e al ministero, senza pero' ricevere risposta finora. In particolare, con il rettore gli universitari stanno provando a organizzare un incontro, per esporre il problema e avere una prima risposta. Nel frattempo, sulla questione Ubertini ha parlato oggi ai microfoni di 'InCronaca', la testata del master di giornalismo di Bologna. Il rettore ha detto di capire il disappunto degli studenti e ha preso l'impegno di verificare la situazione. "Era gia' successo alla Facolta' di Ingegneria lo scorso anno - ricorda Ubertini - e allora istituimmo una norma transitoria per consentire ai laureati e ai laureandi l'accesso alla magistrale".

(Dire)