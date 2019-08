Residenza ai migranti: accordo fra 5 Comuni della Città Metropolitana

I sindaci di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa e Monte San Pietro ( Unione valli del Reno, del Lavino e del Samoggia ) di comune accordo concederanno la residenza anagrafica ai richiedenti asilo, senza passare per i tribunali.

In tutto circa 250 persone per i comuni coinvolti, un orientamento "è legittimato dalle indicazioni fornite dalle ordinanze dei Tribunali di Bologna, di Ancona e di Firenze", ha scpiegatoil sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso.

"Questi problemi non li creano Salvini e la Lega come ha detto il responsabile cigl di Casalecchio, la Lega semmai è la soluzione. La sinistra ha il solo interesse ad accrescere il proprio bacino elettorale sperando che i richiedenti asilo siano disposti a fare quello che gli italiani non intendono fare: votarli.” Così in una nota il Consigliere di Casalecchio di Reno Umberto La Morgia .